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Банки 1 час назад

В ПриватБанке снова сбой: клиенты жалуются на списание денег в Приват24

Проблему предварительно в госбанке обещают решить до 16:00 четверга, 29 июля

Фото: ПриватБанк Фото: ПриватБанк
Фото: ПриватБанк

Некоторым клиентам Приват24 от государственного ПриватБанка с утра в четверг, 29 июля 2021 года, начали приходить оповещения о списании денег с карт.

Об этом сообщает Finance.ua.

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Причем при проверке счета на карте списание денег подтверждалось.

Как объяснили изданию представители ПриватБанка, некорректное отображение баланса по карте произошло из-за сбоя в системе.

При этом проблему предварительно в госбанке обещают решить до 16:00 четверга, а все списанные деньги  вернуть на счета клиентов после решения проблемы.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривню.

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Как известно, Приват24 — самый популярный интернет-банк Украины. Его услугами пользуются более 6,3 млн человек.

Как сообщалось, 26 июня 2021 года из-за сбоя в работе ПриватБанка некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием денег по картам.

Также пользователи жаловались на некорректное отображение и использование доступного остатка по карте.

Вскоре государственный ПриватБанк после сбоя в своей системе полностью восстановил ее стабильную работу. При этом списанные по ошибке деньги вернули клиентам.

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