Дипломатическая война: Россия выслала двух сотрудников посольства Болгарии

Министерство иностранных дел России объявило двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата.

Такое решение было принято в ответ на высылку российских дипломатов из Болгарии в марте 2021 года, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Таким образом, первый секретарь консульской службы посольства Болгарии в России Николай Панайотов и первый секретарь службы по торгово-экономическим вопросам Чавдар Христозов должны покинуть РФ в течение 72 часов.

"Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona non grata" двоих сотрудников посольства России в Софии", — говорится в сообщении.

Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операция была направлена на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими.

Прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.

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В марте МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата и предписал покинуть Болгарию в течение 72 часов.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь разведки РФ со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

В ответ Министерство иностранных дел России решило выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.