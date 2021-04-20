Россия вышлет украинского дипломата в Москве в ответ на высылку российского из Киева

Министерство иностранных дел России не считает высылку Украиной советника посольства РФ симметричной мерой в ответ на высылку Россией украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Как говорится в сообщении российского дипведомства, оно оставляет за собой право на ответные шаги.
"МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", — утверждают в российском МИД.
В то же время в министерстве обратили внимание на то, что Украина хочет представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории РФ украинского консула в Санкт-Петербурге.
"Подобный подход абсолютно неприемлем. Украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию после того, как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий", — подчеркивают в ведомстве.
По утверждению российских властей, консул пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.
"Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины", — объяснили возможную мотивацию украинских дипломатов в МИД РФ.
Таким образом, как подчеркивает МИД РФ ввиду своего предположения, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов.
"Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве", — резюмировали в российском министерстве.
Напомним, 19 апреля МИД Украины направил в посольство России в Киеве ноту об объявлении советника посольства persona non grata из-за якобы проводившейся им деятельности несовместимой с дипломатическим статусом, о которой, однако, ничего не сообщалось. Данная мера заявлялась в качестве ответа на решение о высылке Сосонюка.
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