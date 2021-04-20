Россия вышлет украинского дипломата в Москве в ответ на высылку российского из Киева

Министерство иностранных дел России не считает высылку Украиной советника посольства РФ симметричной мерой в ответ на высылку Россией украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Как говорится в сообщении российского дипведомства, оно оставляет за собой право на ответные шаги.

"МИД России выражает решительный протест в связи с очередным недружественным шагом украинской стороны. Обвинения в адрес российского дипломата являются голословными и беспочвенными. Он не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций", — утверждают в российском МИД.

В то же время в министерстве обратили внимание на то, что Украина хочет представить письменную ноту об объявлении persona non grata советника посольства России в качестве симметричного ответа на устное объявление о нежелательности пребывания на территории РФ украинского консула в Санкт-Петербурге.

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"Подобный подход абсолютно неприемлем. Украинскому консулу было рекомендовано покинуть Россию после того, как он был задержан с поличным при совершении противоправных действий", — подчеркивают в ведомстве.

По утверждению российских властей, консул пытался приобрести закрытые базы данных российских правоохранительных органов, содержащие персональные сведения о частных лицах.

"Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины", — объяснили возможную мотивацию украинских дипломатов в МИД РФ.

Таким образом, как подчеркивает МИД РФ ввиду своего предположения, покидающий Россию консул, призванный защищать граждан Украины, на деле действовал против их интересов.

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"Принимая во внимание все обстоятельства дела, МИД России не может рассматривать высылку российского дипломата из Украины в качестве симметричной меры и оставляет за собой право на ответные шаги в отношении одного из дипломатов посольства Украины в Москве", — резюмировали в российском министерстве.

Напомним, 19 апреля МИД Украины направил в посольство России в Киеве ноту об объявлении советника посольства persona non grata из-за якобы проводившейся им деятельности несовместимой с дипломатическим статусом, о которой, однако, ничего не сообщалось. Данная мера заявлялась в качестве ответа на решение о высылке Сосонюка.