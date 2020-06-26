Две трети украинцев считают, что коронавирус создан специально, — исследование

Каждый третий украинец считает, что коронавирус был "специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам".

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился с 31 мая по 4 июня.

Так, украинцев, который верят в искусственное происхождение заболевания — 37%. Еще 29% выбрали вариант, что коронавирус "сделан искусственно в лаборатории, но его распространение в мире было случайностью". Таким образом, 66% респондентов выбрали один из двух вариантов, который означает искусственное происхождение коронавируса. Вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился по миру, выбрали — 18%.

Тем, кто выбирал вариант об искусственном происхождении вирус и говорил про случайное распространение в мире, ставился дополнительный вопрос — "в какой стране был искусственно сделан коронавирус?". Ответы таким респондентам не предлагались. При этом подавляющее большинство (70%) считают, что коронавирус был искусственно разработан в Китае. Еще 5% назвали США, а 3% — Россию. В то же время, участниками опроса, которые выбрали вариант о намеренном распространении ставили дополнительный вопрос "кто ответственный за разработку и умышленное распространение коронавируса?". В этом случае также не варианты ответов. Половина респондентов (49%) затруднились ответить на вопрос, а 26% считают, что ответственный за разработку и умышленное распространение Китай.. Далее следуют США (11%) и Россия (2%).

Справка. Опрос проведен методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включались территории, которые временно неконтролируемые территории. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,4 % — для показателей, близких к 10%.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 июля. "Учитывая рост количества коронабольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также сегодня на заседании правительства мы рассмотрим предложенный Министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в определенных отдельных регионах. Если этого будет требовать ситуация", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что только за последние семь дней коронавирусом заболело 4853 человека. Это, по его словам, самое большое число за все время пандемии в Украине.