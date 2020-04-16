Политика 30 минут назад

Экс-адвокат Януковича может возглавить ГБР — Соколов

Александр Бабиков может на 2 месяца стать руководителем Госбюро расследований

Экс-адвокат Януковича может возглавить ГБР — Соколов Экс-адвокат Януковича может возглавить ГБР — Соколов
Александр Бабиков на брифинге 28 января 2020 года. Скриншот

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков, ранее представлявший в суде интересы беглого экс-президента Виктора Януковича, может стать исполняющим обязанности директора ГБР.

Об этом сообщил нынешний исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов в интервью "Украинской правде".

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Он пояснил, что по закону, если в ГБР нет директора, его обязанности исполняет первый заместитель и заместители поочередно по 60 дней.

"На момент, когда Ирина Венедиктова была назначена, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю. Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто должен отзывать, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю выполнять обязанности. Потому никого нет", — рассказал Соколов.

В то же время он отметил, что по истечении этого 60-дневного срока Бабиков станет исполняющим обязанности директора ГБР также на 60 дней, если не выберут других заместителей.

Напомним, 11 апреля Госбюро расследований опубликовало заключение НАПК о конфликте интересов экс-адвоката Януковича, а ныне заместителя главы ГБР Александра Бабикова, но решило "не заметить", что этот вывод опровергает заявления самого Бабикова и генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также указывает на потенциальное нарушение.

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Также Бюро не обратило внимание, что НАПК прямо говорит — "до назначения на должность первого заместителя директора ГБР Александр Бабиков был адвокатом одного из подозреваемых в уголовном производстве, досудебное расследование которого обеспечивали следователи Третьего следственного отдела ГБР".

Известно, что этим подозреваемым является президент-беглец Виктор Янукович, его фамилию НАПК называет в ответе на запрос Адвокатской совещательной группы, которая вчера, 10 апреля, обнародовала этот ответ.

Ранее и Венедиктова, и сам Бабиков утверждали, что он не был адвокатом Януковича. Однако ряд СМИ уже опровергали эти заявления документом, предоставленным прокурором по делу Януковича.

Как сообщалось, 10 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил Бабикова в том, что возбужденное против экс-депутата Татьяны Черновол дело является его попыткой мести за Евромайдан. Аваков посоветовал ему "пойти к черту с госслужбы".

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Напомним, 20 января стало известно, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков официально стал заместителем директора Государственного бюро расследований.

Информация о возможном назначении Бабикова появилась раньше. Так, общественная организация "Семьи Героев Небесной сотни" выступила против назначения Бабикова из-за конфликта интересов.

В то же время в своем обращении Венедиктова заверила, что никакого конфликта интересов не будет, а критика назначения Бабикова является "манипуляцией".

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