Экс-главе Офиса президента Богдану неизвестные сожгли автомобиль Tesla (ФОТО, ВИДЕО)

Бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану в ночь с 10 на 11 августа сожгли автомобиль Tesla. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Указано, что около 3:00 в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Tesla на улице Юности в Днепровском районе столицы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

На место происшествия выехали спасатели, следственно-оперативная группа и представители профильных служб полиции Киева.

Установлено, что огнем повреждены 3 транспортных средства: "Тесла" и 2 припаркованные рядом машины "Мазда" и "Хонда", принадлежащие местным жителям.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, после чего сведения о данном факте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины.

Следователи назначат необходимые экспертизы в уголовном производстве по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства поджога автомобилей и причастных к правонарушению лиц.

При этом столичная полиция владельцев сгоревших авто не называет.

В то же время сам Андрей Богдан подтвердил украинским СМИ, что одним из сожженных авто была именно его Tesla. Позднее он сам опубликовал видео, записанное камерой видеонаблюдения, на котором видно, как неизвестный мужчина совершил поджог его автомобиля.

Как известно, у бывшего главы Офиса президента есть электрический кроссовер Tesla Model X, его он купил еще в 2016 году.

Ранее этот автомобиль стал очень известным, поскольку на нем в свое время ездил президент Зеленский — глава государства одалживал у Богдана электромобиль для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

10 июня Зеленский заявил, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть его "сильно меняет". Президент полагает, что "спас от власти" Богдана, и с той поры не общается с ним.

В свою очередь, экс-глава Офиса президента через Facebook ответил на интервью Зеленского, в котором тот критически отозвался о своем бывшем соратнике.

Богдан заявил, что "правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности" и он не будет этого делать. В то же время Богдан резко ответил на слова о том, что Зеленский спас его от власти.