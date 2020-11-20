"Легализация игорного бизнеса в Украине идет медленными темпами", — эксперт

Закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" не может сегодня функционировать в полную силу, и легализация азартных игр в Украине движется очень медленными темпами.

Об этом корреспонденту Delo.ua рассказал партнер юридической фирмы "Грищенко и партнеры" Дмитрий Грищенко.

Он отметил, что перед принятием закона Верховная Рада и Кабинет министров анонсировали ежегодный доход в казну государства от лицензирования игорного бизнеса в размере 4-6 млрд грн. Однако, пока такой строки доходов в Государственном бюджете на 2021 почему-то нет.

"Не сказал бы, что инвестор или оператор азартных игр сильно рвется открывать или лицензировать игорный бизнес из-за пандемии коронавируса. В некоторых случаях казино интегрировались в интернет и регистрируют серверы в наиболее удобных странах для такого рода бизнеса. Например, можно поставить серверы в Германии или в Бразилии, или любой другой стране. А уже на самой платформе выбирайте язык английский, португальский, русский, украинский, иврит. А вот поиграть офф-лайн в Украине пока нет возможности. Как по мне, то реализация закона идет медленными темпами и он пока не может полностью функционировать. Поэтому пока никто не приобрел ни одной лицензии", — объясняет юрист.

Грищенко говорит о постоянно возникающих проблемах: то не могут сформулировать требования для конкурса по отбору членов Национальной комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, то наблюдательный совет Комиссии не могут сформировать. При этом именно этот уполномоченный орган будет отвечать за организацию азартных игр — за контроль и все подзаконные документы.

Кроме того, эксперт уже сейчас видит ряд коррупционных рисков в процессе легализации игорного бизнеса в Украине.

"Относительно коррупции в Комиссии: любые отношения человек-человек, плюс достаточно размытые требования по выдаче лицензий, которые при одних и тех же вводных позволяют одним выдать лицензию, а другим — отказать, несут в себе высокие коррупционные риски. На сегодняшний день нельзя оценить эффективность работы Комиссии, так как она не сформирована и пока не функционирует. Судя по всему, до нового года (2021 год — Delo.ua) она так и не начнет свою работу. Для полноценной работы Комиссии нужно как минимум пятеро. Законодатель же перенес продление конкурса на неопределенный срок, а из-за пандемии коронавируса процедуру изменили. Когда парламент утвердит новые условия и нормы — конкурсы возобновятся. Но в самой Верховной Раде дату голосования не называют", — резюмирует эксперт.

Напомним, что президент Владимир Зеленский рассчитывает, что поступления в государственную казну от легализированного игорного бизнеса в 2021 году составят 5 млрд грн. При этом Верховная Рада 14 июля приняла закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 14 июля. Зеленский подписал его 11 августа.

Документ разрешает деятельность казино и букмекерских пунктов, в том числе в интернете, а также залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. При этом в Уголовном кодексе по-прежнему существуют статьи 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины и 365-3 (бездеятельность правоохранителя в отношении такой деятельности).