Евросоюз размышляет над созданием военной миссии в Украине — СМИ

Европейский Союз на фоне длительной напряженности в войне на Донбассе рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии в Украине, которую назовет "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине" (EUATM).

Об этом говорится во внутренних документах Европейской службы внешних связей (EEAS), которые получило немецкое издание Welt am Sonntag.

В частности, издание указывает, что в конце июля 2021 года министры иностранных дел стран ЕС и министр обороны Украины написали личное письмо главному дипломату Евросоюза Жосепу Боррелю с просьбой о военной учебной миссии от ЕС.

"Киев настаивает на миссии на фоне роста количества российских военных у границы с Украиной, создания военных учебных площадок и использования тяжелой военной техники", — пишет Welt am Sonntag.

При этом немецкое издание отмечает, что украинская сторона даже не понимает, сколько именно российских военных сейчас находятся у украинской границы.

"Такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной, учитывая длительную военную активность России на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму", — говорится в документе ЕС.

Указано, что в Брюсселе этот документ недавно впервые обсудили на уровне Комитета по политике и безопасности.

Известно, что на создании независимой миссии по военной подготовке якобы особенно настаивали Эстония, Латвия и Литва, а также Польша, Румыния и Словакия. В этом их поддерживают Швеция и Финляндия.

Напомним, с 27 июля 2020 года на Донбассе заработало новое перемирие. В течение первых месяцев там действительно существенно уменьшилось количество обстрелов, однако сейчас наблюдается новое обострение. При режиме тишины в результате обстрелов боевиков погибли, по меньшей мере, 60 военных. Еще более 150 украинских бойцов получили ранения.

Кроме того, военные подрываются на взрывчатке. По данным Минобороны, по состоянию на 2021 год на подконтрольной Украине территории Донбасса было заминировано примерно 700 тысяч гектаров, а на оккупированном Донбассе и в Крыму — 900 тысяч га.

От начала войны на взрывчатках подорвались 1178 украинских военных, из них 257 — погибли.

Ранее стало известно, что РФ в течение ближайших трех лет выделит на социально-экономические потребности оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) более 900 млрд рублей (около 330 млрд грн).

Служба безопасности Украины зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов России на оккупированных территориях Украины. Причем СБУ связывает паспортизацию РФ жителей ОРДЛО с выборами в Госдуму России.