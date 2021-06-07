ФГВФЛ в очередной раз попытается продать 113 га на Оболони под застройку

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз попробует продать на электронном аукционе в системе "Prozorro.Продажи" земельный участок под строительство в районе улиц Озерной, Северной и Богатырской на Оболони в Киеве площадью 113,5 га.

Данный актив принадлежит "Родовид Банку", находящемуся в состоянии ликвидации. Торги состоятся 30 июня. Стартовая цена лота составляет 370 млн грн.

"Рядом Министерское озеро и залив с причалом, соединенный проливом с рекой Днепр, а также большая зеленая зона с живописной природой, местами для отдыха и спорта. Целевое назначение земли — строительство, эксплуатация и обслуживание жилых домов и социально-культурных объектов. Аукцион пройдет по голландской модели, открыто и прозрачно", — отмечают в ФГВ.

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Для участия физические и юридические лица должны перечислить гарантийный взнос в сумме 37 млн грн на текущий счет организатора торгов — оператора электронной площадки, на которой зарегистрировался участник, или предоставить электронную банковскую гарантию.

Напомним, что данный участок уже многократно выставлялся на торги, но до сих пор продать его не удалось. Впервые он был выставлен на продажу еще 2 августа 2018 года.

Ранее, в феврале 2018 года, этот участок удалось вернуть в собственность ликвидируемого "Родовид Банка" от компании "Баски Плюс — 2004 год", которую связывали с олигархом Дмитрием Фирташем и которая в свое время передала его банку в залог под получение финансирования.

Участок был продан данной компании властями Киева за 1 млрд грн еще в 2007 году. Компания намеревалась инвестировать в его застройку около 1,5 млрд долларов.