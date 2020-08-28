Финляндия закрыла границу для украинских заробитчан

С 28 августа власти Финляндии перекрыли границу для украинских трудовых мигрантов, которые едут в Финляндию на заработки, в частности, на сбор ягод.

Как сообщает местное издание Yle, это ограничение ввел Государственный совет Финляндии. Касается оно граждан тех стран, которые не входят в ЕС, и где плохая эпидемиологическая ситуация.

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Граница будет закрыта до 18 сентября.

Запрет не коснется граждан Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

В издании отмечают, что, как и ранее, иностранные работники должны иметь при себе справку от компании-работодателя.

Наличие справки проверяют пограничники. На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году власти Финляндии рассчитывают завербовать на работу по сбору урожая около 9 тысяч заробитчан из Украины.

Напомним, 27 августа Кабинет министров Украины на внеочередном заседании досрочно ввел запрет на въезд иностранцев в страну с 28 августа 2020 года.

Временные ограничения на въезд иностранных граждан в Украину вводятся для предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой коронавирусной инфекции СОVID-19.