Экономика 20 минут назад

Власти Финляндии ожидают до 9000 заробитчан из Украины в 2020 году

Всего Финляндия выдала 8700 разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины

Сезонные работы в Финляндии. Фото: facebook.com Сезонные работы в Финляндии. Фото: facebook.com
Сезонные работы в Финляндии. Фото: facebook.com

В 2020 году власти Финляндии рассчитывают завербовать на работу по сбору урожая около 9000 заробитчан из Украины.

Об этом сообщил представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен в комментарии РИА Новости.

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"Всего Финляндия выдала 8700 разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины", — доложили в миграционном ведомстве Финляндии.

Указано, что в 2020 году на посадке и сборе урожая в Финляндии будут заняты, в основном, они же.

Предполагается, что жители Украины для поездки в Финляндию на сельскохозяйственные работы могут получить специальную визу в дипломатических представительствах этой страны.

Как отмечается, такой документ дает право находиться в Финляндии не более 90 дней в полугодии.

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В то же время, если иностранец планирует работать больше этого времени, то в миграционном ведомстве ему выдают разрешение на работу.

Ранее в финских СМИ появилась информация, что Министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Однако Посольство Финляндии опровергло информацию об организации чартеров с украинскими сезонными работниками.

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