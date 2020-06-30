Власти Финляндии ожидают до 9000 заробитчан из Украины в 2020 году

В 2020 году власти Финляндии рассчитывают завербовать на работу по сбору урожая около 9000 заробитчан из Украины.
Об этом сообщил представитель Миграционной службы Финляндии Туули Хухтилайнен в комментарии РИА Новости.
"Всего Финляндия выдала 8700 разрешений на сезонную работу в 2020 году, в основном гражданам Украины", — доложили в миграционном ведомстве Финляндии.
Указано, что в 2020 году на посадке и сборе урожая в Финляндии будут заняты, в основном, они же.
Предполагается, что жители Украины для поездки в Финляндию на сельскохозяйственные работы могут получить специальную визу в дипломатических представительствах этой страны.
Как отмечается, такой документ дает право находиться в Финляндии не более 90 дней в полугодии.
В то же время, если иностранец планирует работать больше этого времени, то в миграционном ведомстве ему выдают разрешение на работу.
Ранее в финских СМИ появилась информация, что Министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.
Однако Посольство Финляндии опровергло информацию об организации чартеров с украинскими сезонными работниками.