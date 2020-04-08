Экономика 1 час назад

Посольство Финляндии опровергло организацию чартеров для сезонных рабочих

В финском МИДе отрицают якобы организацию чартерных рейсов для сезонных заробитчан из Украины

Посольство Финляндии опровергло организацию чартеров для сезонных рабочих Посольство Финляндии опровергло организацию чартеров для сезонных рабочих
Сезонный работы. Фото: "Цензор"

Власти Финляндии не подтверждают информацию об организации чартеров с украинскими сезонными работниками.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства Финляндии в Украине.

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"Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию. Однако, эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами", — говорится в заявлении.

"Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию", — добавили в дипломатическом ведомстве.

Ранее в финских СМИ появилась информация, что Министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Известно, что из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены вовремя.

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Как отмечается, нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. Под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.

Также сообщалось, что Германия позволит в апреле и мае 2020 года приехать в страну по 40 тысяч сезонных работников из Восточной Европы, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

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