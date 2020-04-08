Посольство Финляндии опровергло организацию чартеров для сезонных рабочих

Власти Финляндии не подтверждают информацию об организации чартеров с украинскими сезонными работниками.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице посольства Финляндии в Украине.

"Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию. Однако, эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами", — говорится в заявлении.

"Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию", — добавили в дипломатическом ведомстве.

Ранее в финских СМИ появилась информация, что Министерство труда Финляндии планирует организовать чартеры для доставки в страну сезонных сельхозработников из Украины.

Известно, что из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены вовремя.

Как отмечается, нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. Под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.

Также сообщалось, что Германия позволит в апреле и мае 2020 года приехать в страну по 40 тысяч сезонных работников из Восточной Европы, несмотря на пандемию коронавируса.

Напомним, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.