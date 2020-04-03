Экономика 50 минут назад

Несмотря на коронавирус Германия ожидает сезонных работников в апреле-мае

Страну откроют для 40 тысяч сезонных работников из Восточной Европы

Несмотря на коронавирус Германия ожидает сезонных работников в апреле-мае Несмотря на коронавирус Германия ожидает сезонных работников в апреле-мае
Сезонная работа в ФРГ. Фото: strana.ua

Германия позволит в апреле и мае 2020 года приехать в страну по 40 тысяч сезонных работников из Восточной Европы, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает DW.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что такое решение приняли министр сельского хозяйства Юлия Клокнер и министр внутренних дел Хорст Зигофер, чтобы избежать дефицита определенных видов фруктов и овощей и повышения цен на них.

Как пояснили чиновники, пересечь границу Германии мигранты смогут только в составе организованных групп или бригад. После этого сезонных рабочих должны проверить на коронавирус.

Указано, что в течение 14 дней после приезда они должны работать отдельно от других сотрудников и не выходить за пределы предприятия.

Также правительство планирует привлечь для сезонных работ в апреле и мае 20 тысяч немцев. При этом, как рассчитывает правительство, к полевым работам будут привлечены до 10 тысяч безработных, студентов и тех, кто лишился работы из-за кризиса, вызванного пандемией.

Отмечается, что Федерация фермеров Германии, которые каждый год нанимают сезонных рабочих для посева и сбора урожая, приветствовала инициативу властей.

Читайте также:
Не хватит рабочих рук: польских фермеров беспокоит введенный в Украине карантин

По данным Worldometers, на сегодня количество заразившихся коронавирусом в Германии составляет 84 794, в том числе 1 107 с летальным исходом.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Кроме того, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Более 60 компаний помогают бороться с коронавирусом на Днепропетровщине
Более 60 компаний помогают бороться с коронавирусом на Днепропетровщине
Сомнительные запреты: почему юристы критикуют новые правила карантина от Кабмина
Сомнительные запреты: почему юристы критикуют новые правила карантина от Кабмина
Зеленский утвердил отправку медиков и спирта в Италию
Зеленский утвердил отправку медиков и спирта в Италию
Загрузка...
Новое видео
Юлия Шум: Как спортхаб ЕБШ подстроился под карантин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Дефолт "ДТЭК Энерго" неизбежен — Fitch

  3. В Кабмине рассказали, когда смогут ослабить карантин (ВИДЕО)

  4. Украинцам ограничат время пребывания на улице — Минздрав

  5. Сомнительные запреты: почему юристы критикуют новые правила карантина от Кабмина

Загрузка...