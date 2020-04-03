Несмотря на коронавирус Германия ожидает сезонных работников в апреле-мае

Германия позволит в апреле и мае 2020 года приехать в страну по 40 тысяч сезонных работников из Восточной Европы, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает DW.

Указано, что такое решение приняли министр сельского хозяйства Юлия Клокнер и министр внутренних дел Хорст Зигофер, чтобы избежать дефицита определенных видов фруктов и овощей и повышения цен на них.

Как пояснили чиновники, пересечь границу Германии мигранты смогут только в составе организованных групп или бригад. После этого сезонных рабочих должны проверить на коронавирус.

Указано, что в течение 14 дней после приезда они должны работать отдельно от других сотрудников и не выходить за пределы предприятия.

Также правительство планирует привлечь для сезонных работ в апреле и мае 20 тысяч немцев. При этом, как рассчитывает правительство, к полевым работам будут привлечены до 10 тысяч безработных, студентов и тех, кто лишился работы из-за кризиса, вызванного пандемией.

Отмечается, что Федерация фермеров Германии, которые каждый год нанимают сезонных рабочих для посева и сбора урожая, приветствовала инициативу властей.

По данным Worldometers, на сегодня количество заразившихся коронавирусом в Германии составляет 84 794, в том числе 1 107 с летальным исходом.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Кроме того, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.