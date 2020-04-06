Финляндия хочет организовать для украинских заробитчан чартерные рейсы

Министерство труда Финляндии планирует организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных работников сельского хозяйства из Украины, сообщает местный новостной портал Yle.

В издании отмечают, что из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.

На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.

Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.

Как заявила старший специалист Минтруда Финляндии Лаура Перхеентупа, в данном случае иностранцы должны будут пройти двухнедельный карантин прежде, чем отправиться на фермы. Она сообщила, что в министерстве в спешном порядке работают над этим планом.

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Речь идет примерно о полутора тысячах работниках из третьих стран — они критически важны для финского сельского хозяйства.

Кроме этого, в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию для привлечения на фермы местных жителей из числа безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.

Напомним, из-за введения в Украине карантина владельцы ягодных плантаций в Польше опасаются проблем с количеством рабочих по сборе клубники, так как именно украинцев больше всего работает на ягодных плантациях.

12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

Кроме того, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.