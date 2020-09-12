Фонд гарантирования пускает "с молотка" земельные участки ВТБ Банка

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) повторно выставит на продажу 15 земельных участков в Киевской области, которые находятся на балансе АО "ВТБ банк".

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, открытые торги пройдут 16 сентября 2020 года на электронной площадке "ProZоrro.Продажи" по английской модели аукциона.

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В Фонде гарантирования отмечают, что земельные участки имеют большую площадь — от 2,6 до 8,9 гектаров. Их целевое назначение — индивидуальное садоводство.

Все эти участки расположены по адресу: Киевская область, Макаровский район, Ясногородский сельсовет. Каждый из участков будет продаваться отдельным лотом.

Выставленные на продажу лоты имеют разную начальную стоимость — от 164 147 грн до 549 171 грн.

Ранее эти земельные участки уже выставлялись на торги, однако не нашли своего покупателя.

Каждый из потенциальных покупателей может принять участие в аукционе, предварительно зарегистрировавшись в системе "ProZоrro.Продажи". Сделать это могут как юридические, так и физические лица.

Напомним, 15 мая ФГВФЛ продал киевский бизнес-центр "Инком", принадлежащий российскому ВТБ Банку. Победителем аукциона стало ЗАО "Магазин "Киевлянка", предложив 390 млн грн. Стартовая цена объекта составляла 338,8 млн грн.

Как известно, Национальный банк в декабре 2018 года принял решение отозвать банковскую лицензию ВТБ Банка. У ВТБ Банка были проблемы с ликвидностью, и в конце ноября прошлого года Нацбанк отнес финансовое учреждение к категории неплатежеспособных.