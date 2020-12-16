Фонд соцстраха выплатил пострадавшим на производстве переселенцам более 2 млрд грн

За 11 месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) профинансировал выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших на производстве, а также членов их семей, на сумму 2,1 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, это на 133,5 млн грн, или 6,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным ФССУ, выплаты получали 47 667 внутренних переселенцев, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (членов их семей).

В частности, по оперативным итогам 11 месяцев 2020 года:

– ежемесячные страховые выплаты финансировались для 45,9 тысяч пострадавших, средний размер выплаты на одного человека составил 4 230,56 грн. Всего на это направлено 2 млрд грн;

– для 1,8 тысяч лиц, имеющих на это право в случае потери кормильца, Фонд профинансировал ежемесячные страховые выплаты на общую сумму 64,6 млн грн, средний размер такой помощи составил 3 447,46 грн;

– единовременные пособия в случае утраты профессиональной трудоспособности предназначены для 33-х внутренне перемещенных лиц. Средний размер пособия на одного потерпевшего составил 12,9 тысяч грн;

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– единовременное пособие в случае смерти потерпевшего в сумме 210,2 тысяч грн выплачено для одной семьи;

– для 56 пострадавших внутренне перемещенных лиц профинансировано пособия по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания почти на 1 млн грн.

Напомним, Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование страховых выплат пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания, которые были приостановлены с апреля 2020 года.

Финансирование Фондом вышеупомянутых выплат было приостановлено в соответствии с нормами закона №553 об изменениях в закон о госбюджете-2020 от 13 апреля 2020 года на период действия карантина.

26 ноября вступил в силу закон Украины №941-IX об изменениях в закон о госбюджете-2020, согласно которому Фонд соцстраха возобновил выплаты.