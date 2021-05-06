ГБР завершило расследование крушения Ан-26 в Чугуеве

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса генерального прокурора завершили расследование уголовного производства по факту катастрофы самолета Ан-26 у военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате которой погибли 26 человек.

Как отмечают в ОГП, всего подозреваемыми по делу проходят шесть военнослужащих — командующий Воздушных сил Вооруженных сил Сергей Дроздов, бывший командир воинской части А4104 Вячеслав Глазунов и двое его заместителей, бывший руководитель полетами на аэродроме, а также исполнявший на тот момент обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба Александр Туринский.

Им вменяют необеспечение безопасности полетов на вверенных им направлениях, нарушение правил подготовки и проведения полетов, а также халатное отношение к военной службе (статья 416, часть 3 статьи 425 Уголовного кодекса).

"Досудебным расследованием установлено, что военные должностные лица допустили ненадлежащую подготовку и утверждение документов об условиях эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным руководством по летной эксплуатации взлетом с "конвейера" и о порядке осуществления летной подготовки курсантов", — говорится в сообщении.

Также установлено, что подозреваемые ненадлежащим образом контролировали уровень подготовки пилотов-инструкторов, учебный процесс и соблюдение мер безопасности при учебных полетах.

"Эти нарушения имели системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть; на стадии осуществления полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов; а также на стадии, когда произошла кризисная ситуация", — подчеркивают в прокуратуре.

Руководством полетов при этом не было принято адекватных мер для избежания авиакатастрофы.

Ныне подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов. Впоследствии будет принято решение о вручении подозреваемым обвинительных актов и направлении их в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, вечером 25 сентября 2020 года в Чугуеве разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек — офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант — Вячеслав Золочевский. При этом следствие сперва рассматривало четыре версии крушения самолета.

Кроме уголовного расследования, велось и выяснение причин падения воздушного судна специальной правительственной комиссией, которая пришла к выводу, что ими послужили системные нарушения правил выполнения полетов в ХНУВС, а также непроведение всестороннего анализа локального отказа авиатехники для недопущения перерастания особой ситуации в катастрофическую.