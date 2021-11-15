Генпрокурор Венедиктова и нардепы давили на Kyiv Post, — экс-журналистка издания

Бывшая журналистка издания Kyiv Post Анна Миронюк утверждает, что на газету давили генпрокурор Ирина Венедиктова и нардепы из фракция "Слуга народа", сообщает "Детектор Медиа".

Причиной давления, по словам журналистки, стало то, что год назад издание опубликовало критический материал об Ирине Венедиктовой, в результате она вызвала к себе в кабинет главного редактора Kyiv Post Брайана Боннера.

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"Она осуждала критику в свой адрес и угрожала пойти в суд", — сказала Миронюк, но отметила, что тогда ситуацию уладили.

"Прошел год. Журналисты Kyiv Post опубликовали материал, критический, о ходе реформ и о работе генерального прокурора, где они ставили под вопрос ее эффективность. После этого прошло определенное время, и, по словам Брайана, госпожа Венедиктова открыла определенные расследования против Аднана Кивана, которые она затем закрыла. Это я говорю по словам Брайана Боннера", — сказала Миронюк.

Она отметила, что у Венедиктовой была возможность высказаться в издании, но она не стала этого делать.

"Мы оказались в ситуации, когда давление от власти было, оно было на разных уровнях. Были некоторые депутаты от "Слуги народа", которые угрожали пойти в суд после определенных материалов. Это давление было, и я могу только констатировать ситуацию", — утверждает Анна Миронюк.

Как сообщается в Facebook на странице Save the Kyiv Post, бывшие сотрудники еженедельника начинают новый проект:

"Сейчас мы переходим к запуску нового медиа-аутлета с 30 экс-сотрудниками Kyiv Post на борту, чтобы продолжить свое наследие. Независимая Kyiv Post, может, и исчезнет, но ее команда сплочена и хочет продолжать служить вам, нашему сообществу.

Рады сообщить, что наш редакционный коллектив возглавит бывший заместитель главного редактора Kyiv Post Ольга Руденко, посвятившая бренду 10 лет. Она возьмет на себя роль главного редактора нового издания".