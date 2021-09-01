ГФС добилась ареста недвижимости лидера партии "5.10" Балашова на 200 млн гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы добились ареста недвижимости предпринимателя, бывшего депутата Верховной Рады третьего созыва и лидера партии "5.10" Геннадия Балашова в рамках дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Сотрудники налоговой полиции ГФС под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках досудебного расследования в уголовном деле уличили известного предпринимателя и общественного деятеля, народного депутата Украины III созыва, в злоупотреблении полномочиями и уклонении от уплаты налогов, сборов", — сказано в сообщении.

Согласно ему, гражданин Украины умышленно уклонялся от уплаты налогов на сумму 9,6 млн грн в течение 2018-2019 годов в Киеве путем продажи имущества по заниженной стоимости.

"Фигуранту дела вручено подозрение о свершении уголовного правонарушения. По решению районного суда Киева наложен арест на имущество подозреваемого, а именно на 18 объектов недвижимости в Киеве ориентировочной стоимостью 200 млн грн", — говорится в сообщении.

В свою очередь лидер партии "5.10" Геннадий Балашов обнародовал в Facebook подробности дела, уточнив, что речь идет о продаже им как физическим лицом в 2018 году квартиры в клубном доме New York в Печерском районе столицы.

"В 2018 году была продана квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешило Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов. И залог в 9,6 млн", — написал экс-депутат в Facebook.

Напомним, 16 августа Балашов был задержан в Печерском отделении полиции Киева. Поводом для задержания стала драка Балашова со следователем. Однако вечером 19 августа Печерский суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте бизнесмена.

Напомним, что ранее правоохранители активизировали расследование дела о незаконном строительстве многоквартирного дома в центре Киева на улице Редутной, 60 — в буферной зоне Киево-Печерской Лавры.

Так, в мае Госбюро расследований провело обыски в департаменте государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации Киевской горадминистрации, расследуя, почему чиновники не остановили строительство шестиэтажного здания, хотя там можно было строить дом высотой не более четырех этажей.

В свою очередь в начале июля в полицию вызвали Балашова, который продавал в этом здании недвижимость, для вручения подозрения по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса (умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей). Однако впоследствии на суде по избранию ему меры пресечения по ходатайству прокуратуры защите политика удалось доказать, что тот в принципе не является подозреваемым, и в избрании меры пресечения прокуратуре также было отказано.