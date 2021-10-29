Глава адвокатского объединения вымогал $400 тысяч за решение им же созданных проблем — ГБР

Государственное бюро расследований задержало руководителя адвокатского объединения, требовавшего у супружеской пары 400 тысяч долларов или же две квартиры в Киеве за решение проблем с законом, которые, по предварительной информации, адвокат сам же им и создал. Об этом говорится в сообщении ГБР.

По данным ряда СМИ, ссылающихся на свои источники, речь идет о киевском адвокатском объединении LBA (Law Business Association) и его руководителе Денисе Федоркине.

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Как отмечают в бюро, на потерпевших супругов были поданы многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество и заявления о совершении уголовных правонарушений.

После этого с ними связался Федоркин, представлявший их интересы ранее. Адвокат заявил, что узнал об их проблемах, и предложил свои услуги. Он также рассказывал супругам о якобы серьезности уголовного производства и исков по взысканию долгов, которых на самом деле не существует.

Адвокат предложил своим клиентам передать ему недвижимость или 400 тысяч долларов за якобы решение их вопросов в Министерстве юстиции, органах полиции и в судах, однако супруги после этого обратились в ГБР.

В ходе расследования было задокументировано более 10 встреч адвоката и потерпевших. 28 октября он вместе с посредником, которого привлек к передаче суммы неправомерной выгоды, был задержан непосредственно при получения денег.

Кроме полученных 400 тысяч долларов у посредника в машине нашли рюкзак с большой суммой денег неустановленного происхождения.

Предварительно его деятельность квалифицирована как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой лиц (часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса).

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и обращении в суд с ходатайствами об избрании мер пресечения. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В ГБР также сообщают, что проверяют сейчас и версию о причастности к деятельности задержанного сотрудников полиции и Минюста.

Напомним также, что в начале июня ГБР задержало заместителя главы Черниговской обладминистрации, которому также вменили мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой.