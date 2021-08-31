Глава Госэкоинспекции пожаловался на мошенников, орудующих от его имени

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый заявляет о мошенниках, вымогающих от имени руководства службы взятки за решение вопроса с якобы нарушением экологических норм. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Внимание, телефонное мошенничество! В последнее время руководители субъектов хозяйствования начали получать телефонные звонки от неустановленных лиц. Мошенники представляются именем моего заместителя и якобы по моему поручению требуют неправомерную выгоду за нарушения экологического законодательства, угрожают", — сообщил чиновник.

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Он призвал никак не реагировать на звонки такого характера. Начальник ведомства отметил, что уже подготовил заявление в киберполицию и выразил надежду, что правоохранители смогут отыскать злоумышленников.

По словам Мальованого, один из номеров, с которых звонят неизвестные — +380953146497.

Напомним, что недавно харьковская киберполиция по наводке Monobank вычислила мошенников-арестантов, выманивавших у людей миллионы прямо из СИЗО.

В начале июля сообщалось, что в Харькове "сотрудники" мошеннического сall-центра похитили с карт украинцев 1 млн грн. Для этого трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов, звонивших людям под видом сотрудников банка.

В начале июня Служба безопасности Украины накрыла офис мошенников, воровавших миллионы у граждан, инвестировавших в мнимую торговлю на бирже.