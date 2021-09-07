Глава ПриватБанка Герхард Бьош видит угрозу со стороны необанков

Серьезно относиться к необанкам и их конкурентоспособности считает важным для классических банков председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош.

"К необанкам нужно относиться серьезно, если даже небольшая часть из них станет успешными. Большинство необанков в Европе не достигают успеха, вы даже о них никогда не слышали. Но есть один интересный момент: в Европе необанки заставили классические банки оптимизировать работу, потому что угроза необанков ощутимая, реальная. Банковский сектор эту угрозу осознал и пытается улучшить", — рассказал он в интервью НВ.

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Что касается ПриватБанка, то, по словам Герхарда Бьоша, у него есть три конкурентных преимущества: позиция на рынке, клиентская база и размер клиентского портфеля. В контексте последнего банкир отметил, что необанки, как правило, начинают свою работу, сосредоточившись на одном очень узком сегменте, где проще расширять свою клиентскую базу.

В целом ПриватБанк его глава называет неоспоримым лидером инновационности на протяжении многих лет, который имеет большой потенциал дальнейшего роста.

"Что касается цифровых каналов, ноу-хау, мы не слабее ни одного из необанков", — говорит он и дополнительным преимуществом видит размер сети госбанка. Все это в совокупности, по оценкам Герхарда Бьоша, позволяет ПриватБанку быть гораздо ближе к клиенту, чем любому другому банку.

Вместе с этим глава ПриватБанка рассказал о планах "сокращения сети к экономически оправданному уровню" и, соответственно, штата сотрудников банка. "Это объективная реальность, новая реальность. Все больше клиентов переходят на цифровые каналы взаимодействия с банком. Количество тех клиентов, которые будут использовать все большее количество продуктов, не посещая при этом отделения банков, будет расти. Но мы говорим о постепенном, естественном сокращении. И будем продолжать инвестировать в те отделения, которые имеют потенциал. Комбинация офлайн-филиальной сети плюс цифровые каналы — это очень мощный актив банка. И мы при этом видим потенциал улучшения как цифровых каналов, так и филиальной сети", — говорит Герхард Бьош.

Напомним, кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного ПриватБанка правление Национального банка Украины по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования согласовало 8 июня 2021 года.

В конце мая 2021 года наблюдательный совет ПриватБанка назначил Бьоша главой правления ПриватБанка по результатам проведенного конкурсного отбора сроком на пять лет.