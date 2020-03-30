Глава Запорожского облсовета заразился коронавирусом

У председателя Запорожского областного совета Григория Самардака лабораторно подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-19.

Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача, а его семья находится в самоизоляции, сообщает пресс-служба Запорожского облсовета.

В связи с этим Самардак обращается ко всем жителям области с пожеланием крепкого здоровья, прежде всего, и просьбой ответственно отнестись к принятым в стране и в области карантинным мероприятиям.

Ранее Запорожский облсовет изменил режим работы и ограничил прием граждан, также были приняты все необходимые меры в соответствии с законодательством.

Напомним, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новые случая заражения коронавирусной болезнью.

Также сообщалось, что 29 марта от коронавируса скончался член Совета директоров Конфедерации строителей Украины Олег Мищенко, который в 2016 — 2017 годах занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.