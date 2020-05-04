Главу Госпогранслужбы госпитализировали с подозрением на коронавирус

Главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко госпитализировали с высокой температурой.

На данный момент он находится в госпитале Госпогранслужбы, сообщает "Страна".

"Сейчас нет оснований говорить, что у меня подозрение на коронавирус... Если это будет подтверждено, я сам вам все прокомментирую", — отметил Дейнеко.

Вскоре стало известно, что глава ГПСУ сдал тест на коронавирус, а его результат будет известен к 17:00 понедельника, 4 мая.

Дейнеко также добавил, что на данный момент температура у него 36,3 градусов.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что остался на самоизоляции на острове Кипр из-за симптомов коронавируса.

Напомним, Кабинет министров на заседании 4 мая продлил в Украине карантин из-за распространения коронавируса до 22 мая 2020 года.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине было 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.