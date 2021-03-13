Годовой рекорд обновлен: в Украине за сутки почти 13,3 тысяч новых заражений COVID-19

В Украине по состоянию на утро 13 марта 2021 года зафиксировано 13 тысяч 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 — рекордный суточный показатель в нынешнем году.
В частности, заболели 710 детей и 382 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3967 человек, летальных случаев — 243, выздоровели — 4897 человек, осуществлено тестирований за сутки — 99 тысяч 270 (в том числе методом ПЦР — 46 тысяч 361, методом ИФА — 18 тысяч 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 34 тысячи 251).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 451 тысяча 744 человека, выздоровели — 1 млн 219 тысяч 773 человека, летальных исходов — 28 тысяч 158, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 328 тысяч 468.
В свою очередь за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:
город Киев — 1049 случаев;
Винницкая область — 933 случая;
Волынская область — 261 случай;
Днепропетровская область — 693 случая;
Донецкая область — 464 случая;
Житомирская область — 971 случай;
Закарпатская — 625 случаев;
Запорожская область — 345 случаев;
Ивано-Франковская область — 719 случаев;
Киевская область — 913 случаев;
Кировоградская область — 84 случая;
Луганская область — 91 случай;
Львовская область — 879 случаев;
Николаевская область — 378 случаев;
Одесская область — 767 случаев;
Полтавская область — 244 случая;
Ровенская область — 380 случаев;
Сумская область — 275 случаев;
Тернопольская область — 399 случаев;
Харьковская область — 837 случаев;
Херсонская область — 84 случая;
Хмельницкая область — 605 случаев;
Черкасская область — 313 случаев;
Черновицкая область — 625 случаев;
Черниговская область — 342 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине за время эпидемии коронавирусной инфекции было зафиксировано 1 млн 438 тысяч 468 случаев заражения, выздоровело 1 млн 214 тысяч 876 человек, а умерло — 27 тысяч 915.
В частности, за предыдущий день было выявлено 12 тысяч 946 новых случаев инфицирования коронавирусом (включая 649 детей и 450 медработников). Таким образом, официальное число больных выросло за день на 8086. Оба показателя считались самыми негативными в 2021 году.