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Годовой рекорд обновлен: в Украине за сутки почти 13,3 тысяч новых заражений COVID-19

Также за минувшие сутки было 243 летальных случая, а выздоровели — 4897 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Украине по состоянию на утро 13 марта 2021 года зафиксировано 13 тысяч 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 — рекордный суточный показатель в нынешнем году.

В частности, заболели 710 детей и 382 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 3967 человек, летальных случаев — 243, выздоровели — 4897 человек, осуществлено тестирований за сутки — 99 тысяч 270 (в том числе методом ПЦР — 46 тысяч 361, методом ИФА — 18 тысяч 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 34 тысячи 251).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 451 тысяча 744 человека, выздоровели — 1 млн 219 тысяч 773 человека, летальных исходов — 28 тысяч 158, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 328 тысяч 468.

В свою очередь за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выглядит так:

город Киев — 1049 случаев;

Винницкая область — 933 случая;

Волынская область — 261 случай;

Днепропетровская область — 693 случая;

Донецкая область — 464 случая;

Житомирская область — 971 случай;

Закарпатская — 625 случаев;

Запорожская область — 345 случаев;

Ивано-Франковская область — 719 случаев;

Киевская область — 913 случаев;

Кировоградская область — 84 случая;

Луганская область — 91 случай;

Львовская область — 879 случаев;

Николаевская область — 378 случаев;

Одесская область — 767 случаев;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область — 380 случаев;

Сумская область — 275 случаев;

Тернопольская область — 399 случаев;

Харьковская область — 837 случаев;

Херсонская область — 84 случая;

Хмельницкая область — 605 случаев;

Черкасская область — 313 случаев;

Черновицкая область — 625 случаев;

Черниговская область — 342 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине за время эпидемии коронавирусной инфекции было зафиксировано 1 млн 438 тысяч 468 случаев заражения, выздоровело 1 млн 214 тысяч 876 человек, а умерло — 27 тысяч 915.

В частности, за предыдущий день было выявлено 12 тысяч 946 новых случаев инфицирования коронавирусом (включая 649 детей и 450 медработников). Таким образом, официальное число больных выросло за день на 8086. Оба показателя считались самыми негативными в 2021 году.

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