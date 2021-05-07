Goldman Sachs предлагает клиентам форварды без поставок на биткойн

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs запустил беспоставочные форварды (NDF) на базе биткоина с расчетом в традиционной валюте.

Как передает Bloomberg, для хеджирования волатильности Goldman Sachs воспользуется услугами Чикагской товарной биржи, занимая позиции по фьючерсам.

По информации издания, торговым партнером инвестбанка выступит компания Cumberland DRW.

В комментарии Bloomberg глава отдела цифровых активов Goldman Sachs в Азиатско-Тихоокеанском регионе Макс Минтон отметил нарастающий спрос в этой сфере.

Он подчеркнул, что NDF развивают банков возможности в области криптовалютных инструментов с денежным расчетом.

В апреле для тестирования методов хеджирования Goldman Sachs без предварительного уведомления предложил клиентам биткойн-деривативы в апреле.

Напомним, в конце марта Goldman Sachs в ходе ряда крупных сделок распродал акции на $10,5 млрд. 27 марта до открытия американских рынков банк продал ценные бумаги компаний Baidu Inc., Tencent Music Entertainment Group и Vipshop Holdings Ltd. на сумму $6,6 млрд.

Ранее сообщалось, что выручка 12 крупнейших инвестиционных банков мира упала на 11% и составила 39,1 млрд долларов.