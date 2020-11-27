Гончарук рассказал, как изменятся отношения Украины и США после победы Байдена

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук считает, что изменение отношений Украины и США после победы на президентских выборах Джо Байдена будет зависеть от самой Украины, однако его администрация заинтересована в успехах Украины, которые бы стали ответом на политику России. Об этом экс-глава правительства рассказал в интервью изданию "Новое время".

"Понятно это будет только к весне. Но вряд ли общее отношение к нашей стране сильно изменится. Конечно, у Байдена есть личная долгая история с Украиной, и, скорее всего, Штаты готовы помогать Украине больше. Но получится ли у них помогать больше — это уже вопрос к внутренней политике Украины", — отметил он.

Гончарук при этом пояснил свою позицию на примере сближения Украины с НАТО.

"Это про стандарты. Не о том, каким калибром ты стреляешь, а об отношениях внутри армии и между людьми. Был министр обороны Андрей Загороднюк, у него были хорошие отношения с Пентагоном, его понимали идеологически, как и понимали, куда мы движемся. И тут его вдруг меняют на странного постсоветского персонажа, который выглядит как генерал, но при этом демонстрирует возврат к советскому прошлому, реформа принимает странный оборот", — считает он.

В связи с этим экс-премьер задался вопросом, чем в такой ситуации Украине могут помочь США.

Кроме того, по его словам, внимание США сейчас сфокусировано на политике России как "очевидном раздражителе", и значительная часть дискуссии вокруг этого — об адекватной реакции на политику Кремля в регионе, в частности по Крыму и Донбассу.

"Очевидно, что нынешних мер недостаточно, и очевидно, что администрация Байдена будет искать возможность перезапустить политику США в отношении России и искать асимметричные ответы. Один из таких ответов — успешная Украина. Это то, о чем мы тут постоянно говорим", — считает Гончарук.

В то же время он подчеркнул, что помощь США для Украины является лишь "частью решения".

"Мы должны сделать свою часть домашней работы. У нас же по-прежнему те же болезни, что и в предыдущие десятилетия: олигархи покупают судей, Виктор Медведчук наращивает влияние через СМИ, СМИ подталкивают бестолковую президентскую администрацию и Кабмин к популистским решениям", — убежден экс-глава Кабмина.

Напомним, Гончарук также отмечает, что Украина не сможет получить транш МВФ до конца 2020 года.