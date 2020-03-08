Гончарук решил исповедоваться перед украинцами (ВИДЕО)

Сегодня, 8 марта, бывший премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале и на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение.

Так, Гончарук поблагодарил за поддержку и заявил, что и в будущем будет работать ради успешного будущего Украины.

"За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги и не шли на компромиссы с совестью. Мы всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу", — заявил Гончарук.

Кроме этого, бывший глава Кабмина поблагодарил своих сторонников за поддержку, которую получил уже после своей отставки.

"Я благодарен нашей команде — каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы движемся дальше — чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", — заявил экс-премьер в своем обращении.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За это решение проголосовали 353 народных избранника.

В этот же день парламент поддержал кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. За это решение проголосовал 291 народный депутат.