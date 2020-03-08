Политика 20 минут назад

Гончарук решил исповедоваться перед украинцами (ВИДЕО)

Бывший глава Кабмина поблагодарил своих сторонников за поддержку, которую получил уже после своей отставки

Гончарук решил исповедоваться перед украинцами (ВИДЕО) Гончарук решил исповедоваться перед украинцами (ВИДЕО)
Алексей Гончарук. Фото: Facebook

Сегодня, 8 марта, бывший премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале и на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение.

Так, Гончарук поблагодарил за поддержку и заявил, что и в будущем будет работать ради успешного будущего Украины.

"За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений. Но много чего мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги и не шли на компромиссы с совестью. Мы всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу", — заявил Гончарук.

Кратко и по делу в Telegram

Кроме этого, бывший глава Кабмина поблагодарил своих сторонников за поддержку, которую получил уже после своей отставки.

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"Я благодарен нашей команде — каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы движемся дальше — чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", — заявил экс-премьер в своем обращении.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За это решение проголосовали 353 народных избранника.

В этот же день парламент поддержал кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. За это решение проголосовал 291 народный депутат.

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