Экономика 1 час назад

Google открывает свой первый физический магазин

Магазин станет частью кампуса Google в нью-йоркском районе Челси на западе острова Манхэттен

Так должен будет выглядеть магазин. Фото: Google Так должен будет выглядеть магазин. Фото: Google
Так должен будет выглядеть магазин. Фото: Google

Американская корпорация Google объявила о планах открыть летом 2021 года первый в истории розничный магазин, который будет располагаться в районе Челси на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении компании.

"В Google Store покупатели смогут просматривать и покупать широкий выбор продуктов Google — от телефонов Pixel до продуктов Nest, устройств Fitbit и книг Pixelbook. Или могут делать покупки в Интернете на GoogleStore.com и забирать свои заказы в магазине. В нем посетители смогут увидеть, как наши продукты и услуги взаимодействуют друг с другом", — отмечается в нем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В магазине Google будут работать специалисты, которые смогут устранять неполадки, заменять треснувшие экраны телефонов или помогать с установкой продуктов.

Читайте также:
В Украине заработала подписка Play Pass от Google с премиум-возможностями

"Неважно, являетесь ли вы давним пользователем Pixel, интересуетесь ли вы нашими дисплеями Nest или хотите принять участие в одном из практических семинаров, которые мы будем предлагать в течение года, — наша команда сможет вам помочь", — отмечают в компании.

Магазин станет частью кампуса Google в районе Челси, где проживает значительная часть из более чем 11 тысяч сотрудников корпорации в Нью-Йорке.

"Google работает в Нью-Йорке последние 20 лет, и мы рассматриваем этот магазин как естественное продолжение нашей давней приверженности городу", — подчеркивается в сообщении.

Читайте также:
Google представила новую версию Android с улучшенным управлением конфиденциальностью

Напомним при этом, что в начале мая Google заявила, что переводит сотрудников на "гибридный" режим работы. В компании рассчитывают, что около 20% штата останется в режиме постоянной удаленной работы, а остальные будут сочетать работу из офиса и  дома.

Тем временем уже с 1 июня 2021 года Google отменит неограниченное бесплатное хранение данных, в частности, фото и видео, в учетных записях пользователей сервиса Google Photos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ford сокращает производство и останавливает несколько заводов
Ford сокращает производство и останавливает несколько заводов
С 1 июня Google отменяет безлимит на бесплатное хранилище фото и видео
С 1 июня Google отменяет безлимит на бесплатное хранилище фото и видео
Это будет проигрыш США и лично Байдена — Зеленский о запуске "Северного потока-2"
Это будет проигрыш США и лично Байдена — Зеленский о запуске "Северного потока-2"
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. ТОП 7 развлечений на каждый день недели: для себя, семьи и друзей

  2. В Киеве разработали Экологическую стратегию: как изменится жизнь горожан к 2030-му году

  3. Зеленский дал пресс-конференцию по итогам двух лет президентства. Главные тезисы

  4. С 1 июня Google отменяет безлимит на бесплатное хранилище фото и видео

  5. Использовал средства не по назначению — Зеленский про увольнение экс-главы "Нафтогаза"

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...