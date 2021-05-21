В Харькове полиция поймала фальшивых "коллег" на вымогательстве денег у наркодилеров

В Харькове пресекли деятельность группы лиц, которые под видом правоохранителей вымогали деньги у наркодилеров и наркозависимых, лишая отказывающихся свободы и имущества. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Харьковской области.

"Установлено, что в поле зрения злоумышленников попадали наркодельцы и лица, употребляющие запрещенные вещества. Представляясь правоохранителями, они требовали средства с граждан за непривлечение их к ответственности. Лиц, которые отказывались платить деньги, лишали свободы, отбирали их имущество или имущество их родственников", — сказано в нем.

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20 мая оперативники харьковского управления стратегических расследований совместно со следователями областной полиции при поддержке спецназа провели обыски по месту жительства организатора и участников преступной группировки.

По согласованию с Харьковской областной прокуратурой всем фигурантам сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — незаконное лишение свободы (часть 2 статьи 146); грабеж (части 2 и 3 статьи 186); вымогательство (часть 2 статьи 189); незаконное завладение транспортом (часть 2 статьи 289); самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (часть 1 статьи 353).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Отмечается, что среди фигурантов — трое неоднократно судимых за кражи, грабежи и разбои харьковчан. Кроме вымогательства средств на их счету похищение человека, незаконное завладение автомобилем и грабеж.

О привлечении к какой-либо ответственности самих наркодилеров в сообщении ничего не говорится.

Напомним, в апреле в Харькове задержали пятерых членов организованной преступной группировки, вымогавших 700 тысяч долларов у местного бизнесмена, возглавляющего крупную аграрную компанию.