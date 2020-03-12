Испанский суд закрыл дело против Фирташа

Судебное следственное управление Барселоны №21 сдало в архив уголовное дело, заведенное пять лет назад на украинского миллиардера, бывшего партнера "Газпрома" Дмитрия Фирташа, которого обвиняли в отмывании денег и членстве в преступном сообществе, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает агентство, судья Игнасио Санчес закрыл его дело за недостатком улик. Он обосновал свое решение предложением самого следствия, приостановившего дело еще 30 октября 2019-го. Следствие, в свою очередь, исходило из того, что Антикоррупционная прокуратура Испании (инициатор уголовного преследования Фирташа) не представила весомых доказательств вины подозреваемого.

По настоянию прокуратуры следственное управление дважды, начиная с 2017 года, направляло в Австрию, где проживает Фирташ, запрос на его экстрадицию в Испанию. И дважды получало отказ. Австрийское правосудие в лице Земельного суда Вены считало приводившиеся для экстрадиции доводы неубедительными.

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В частности, речь шла о подозрениях испанцев в том, что олигарх приобрел дорогостоящую недвижимость в элитном поселке Сагалета на "деньги сомнительного происхождения" и таким образом "отмыл" несколько миллионов евро.

По версии прокуратуры, в Испании (в Барселоне и в провинции Малага) была "отмыта" гораздо большая сумма. Капиталы якобы поступали из офшорных зон и вкладывались, помимо упомянутой недвижимости в Сагалете, в гостиничный и ресторанный бизнес.

Занимался этим, также по данным прокуратуры, не сам Фирташ, а его уполномоченные, в том числе бизнесмен сирийского происхождения Харес Юссеф.

Еще одним просочившимся в прессу доводом испанской прокуратуры были предполагаемые контакты Фирташа с Семеном Могилевичем. Последнего прокуратура называет крупнейшим лидером преступного мира, который до недавнего времени входил в список десяти самых разыскиваемых американским ФБР правонарушителей.

Однако и этот довод был отвергнут австрийской стороной как "несостоятельный" и "недоказанный".

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Напомним, в ноябре 2019 года следственный суд №21 Барселоны после 4 лет расследований принял решение о закрытии уголовного дела об отмывании денег в отношении 17 человек, среди которых и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу американского ФБР на экстрадицию. Олигарху вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму $18,5 млн для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

Также сообщалось, что демократы в США заподозрили Фирташа в финансировании избирательной кампании Дональда Трампа и Республиканской партии в США через посредников.

В Земельном суде Вены по уголовным делам, куда обратился Фирташ, заявили, что рассмотрение дела может затянуться дольше осени, поскольку добавилось много дополнительных данных.

Напомним, 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки.

16 июля вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США.