Карантин в Украине: из "красной зоны" вышли три области

По состоянию на 28 марта в "красной" карантинной зоне находится девять украинских областей и город Киев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

По информации Минздрава, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и город Киев.

В этих регионах превышен эпидемиологический порог, а также уровень госпитализаций.

В "оранжевую" зону вошли Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Херсонская область пока что остается в "желтой" зоне.

Кроме этого, по данным министерства, в Киеве и 20 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19.

Как сообщалось ранее, 27 марта в "красную" зону входили 13 из 24 регионов Украины.

Напомним, по состоянию на 28 марта в Украине зарегистрировано 11 932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.