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1 час назад

В Украине в "красной" зоне карантина по COVID-19 оказались уже более половины регионов

В "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине расширили "красную" зону карантина по коронавирусу еще на две области.

Теперь "красными" являются 13 из 24 регионов страны, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Так, в "красную" зону добавились еще Ровенская и Черниговская области.

Кроме них, "красными" являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

В свою очередь в "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

При этом единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что локдаун на общенациональном уровне может быть введен, если большее число областей перейдут в "красную зону".

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Напомним, за прошлые сутки в Украине подтвердили 17 тысяч 424 новых случая COVID-19.

Тем временем в Минздраве прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине. В ближайшие несколько недель ожидается рост заболеваемости до 25 тысяч случаев в сутки.

Как сообщалось, с 25 марта действует жесткий карантин на территории Львовской области.

Перед этим Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решила установить с 24 марта "красный" уровень эпидопасности Covid-19 на территории Киевской и Сумской областей.

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