Коронавирус: в Украине за сутки около 17,5 тысячи новых заражений, 290 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 27 марта 2021 года зафиксировано 17 тысяч 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4747 человек, летальных случаев — 290, выздоровели — 7124 человека, осуществлено тестирований за сутки — 123 тысячи 500 (в том числе методом ПЦР — 55 тысяч 500, методом ИФА — 22 тысячи 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45 тысяч 530).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 632 тысячи 131 человек, выздоровели — 1 млн 297 тысяч 282 человека, летальных исходов — 31 тысяча 751, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 945 тысяч 44.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) и Днепропетровской (1171) областях, а также городе Киев (1226).
Кроме того, за сутки 26 марта в Украине привито против коронавируса 17 тысяч 939 человек.
Всего с начала прививочной кампании привито 192 тысячи 264 человека, из них получили 1 дозу — 192 тысячи 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:
город Киев — 1226 случаев / 1650 прививок;
Винницкая область — 724 случая / 830 прививок;
Волынская область — 370 случаев / 280 прививок;
Днепропетровская область — 1171 случай / 1320 прививок;
Донецкая область — 802 случая / 770 прививок;
Житомирская область — 813 случаев / 690 прививок;
Закарпатская — 353 случая / 420 прививок;
Запорожская область — 599 случаев / 590 прививок;
Ивано-Франковская область — 373 случая / 629 прививок;
Киевская область — 1273 случая / 1170 прививок;
Кировоградская область — 172 случая / 460 прививок;
Луганская область — 167 случаев / 340 прививок;
Львовская область — 1407 случаев / 1060 прививок;
Николаевская область — 454 случая / 600 прививок;
Одесская область — 1282 случая / 400 прививок;
Полтавская область — 673 случая / 700 прививок;
Ровенская область — 553 случая / 650 прививок;
Сумская область — 567 случаев / 1080 прививок;
Тернопольская область — 628 случаев / 590 прививок;
Харьковская область — 1132 случая / 390 прививок;
Херсонская область — 174 случая / 1190 прививок;
Хмельницкая область — 822 случая / 640 прививок;
Черкасская область — 548 случаев / 710 прививок;
Черновицкая область — 516 случаев / 270 прививок;
Черниговская область — 625 случаев / 510 прививок.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 марта 2021 года было зафиксировано 18 тысяч 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что является рекордным суточным показателем в нынешнем году.