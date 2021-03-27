Коронавирус: в Украине за сутки около 17,5 тысячи новых заражений, 290 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 27 марта 2021 года зафиксировано 17 тысяч 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4747 человек, летальных случаев — 290, выздоровели — 7124 человека, осуществлено тестирований за сутки — 123 тысячи 500 (в том числе методом ПЦР — 55 тысяч 500, методом ИФА — 22 тысячи 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 45 тысяч 530).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 632 тысячи 131 человек, выздоровели — 1 млн 297 тысяч 282 человека, летальных исходов — 31 тысяча 751, проведено ПЦР-тестов — 7 млн 945 тысяч 44.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) и Днепропетровской (1171) областях, а также городе Киев (1226).

Кроме того, за сутки 26 марта в Украине привито против коронавируса 17 тысяч 939 человек.

Всего с начала прививочной кампании привито 192 тысячи 264 человека, из них получили 1 дозу — 192 тысячи 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1226 случаев / 1650 прививок;

Винницкая область — 724 случая / 830 прививок;

Волынская область — 370 случаев / 280 прививок;

Днепропетровская область — 1171 случай / 1320 прививок;

Донецкая область — 802 случая / 770 прививок;

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Житомирская область — 813 случаев / 690 прививок;

Закарпатская — 353 случая / 420 прививок;

Запорожская область — 599 случаев / 590 прививок;

Ивано-Франковская область — 373 случая / 629 прививок;

Киевская область — 1273 случая / 1170 прививок;

Кировоградская область — 172 случая / 460 прививок;

Луганская область — 167 случаев / 340 прививок;

Львовская область — 1407 случаев / 1060 прививок;

Николаевская область — 454 случая / 600 прививок;

Одесская область — 1282 случая / 400 прививок;

Полтавская область — 673 случая / 700 прививок;

Ровенская область — 553 случая / 650 прививок;

Сумская область — 567 случаев / 1080 прививок;

Тернопольская область — 628 случаев / 590 прививок;

Харьковская область — 1132 случая / 390 прививок;

Херсонская область — 174 случая / 1190 прививок;

Хмельницкая область — 822 случая / 640 прививок;

Черкасская область — 548 случаев / 710 прививок;

Черновицкая область — 516 случаев / 270 прививок;

Черниговская область — 625 случаев / 510 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 26 марта 2021 года было зафиксировано 18 тысяч 132 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что является рекордным суточным показателем в нынешнем году.