За сутки в Украине зафиксировано почти 12 тысяч зараженных COVID-19, 203 человека умерли

По состоянию на 28 марта, в Украине зарегистрировано 11 932 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

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По его словам, среди заболевших — 564 ребенка и 181 медработник.

Степанов отметил, что за последние сутки в Украине госпитализировано 5 052 человека, зафиксировано 203 летальных случая и выздоровело от коронавируса 3 343 пациента.

За это время проведено 76 335 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 37 979, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 732 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 29 624.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 644 063 человека, выздоровели от этой болезни 1 300 325 пациентов и умерли 31 954 больных. В течение этого периода проведено 7 983 023 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

27 марта привито против COVID-19 в Украине 4616 человек. Всего с начала прививочной кампании привито от коронавируса 196 880 человек, из них получили 1 дозу — 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 374 случая/389 прививок;

Винницкая область — 433 случая/160 прививок;

Волынская область — 185 случаев/50 прививок;

Днепропетровская область — 1 083 случая/360 прививок;

Донецкая область — 841 случай/220 прививок;

Житомирская область — 791 случай/150 прививок;

Закарпатская — 271 случай/70 прививок;

Запорожская область — 310 случаев/130 прививок;

Ивано-Франковская область — 307 случаев/377 прививок;

Киевская область — 769 случаев/320 прививок;

Кировоградская область — 173 случая/70 прививок;

Луганская область — 38 случаев/130 прививок;

Львовская область — 905 случаев/60 прививок;

Николаевская область — 398 случаев/160 прививок;

Одесская область — 565 случаев/40 прививок;

Полтавская область — 174 случая/400 прививок;

Ровенская область — 296 случаев/150 прививок;

Сумская область — 562 случая/120 прививок;

Тернопольская область — 457 случаев/70 прививок;

Харьковская область — 1 150 случаев/120 прививок;

Херсонская область — 191 случай/540 прививок;

Хмельницкая область — 676 ​​случаев/170 прививок;

Черкасская область — 253 случая/160 прививок;

Черновицкая область — 407 случаев/160 прививок;

Черниговская область — 323 случая/40 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Прививки проводились 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами прививки.

По состоянию на 27 марта 2021 года, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 361 020 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 27 марта 2021 года было зафиксировано 17 тысяч 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.