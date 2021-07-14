Избавить Раду от "правочного спама" без изменения Конституции невозможно — Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает невозможность устранения ситуаций, при которых депутаты подают огромное число правок к законопроектам, что тормозит их принятие. Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net.

"Искали мы этот механизм, но столкнулись с правом законодательной инициативы. Каждая правка — это конституционное право нардепа, и у него есть право ее представить. Там так прописано в нормах, что забрать такое полномочие не получится", — подчеркнул спикер.

По словам главы парламента, чтобы исправить такое положение дел, следует вносить изменения в Конституцию. Обосновать же в законодательных терминах такое гипотетическое ограничение для нардепов в регламенте Рады, по оценке Разумкова, сейчас не представляется возможным.

"Проблема в том, что ты сможешь отличить спам от реально правильных поправок, но ты не сможешь это обосновать. Потому что определить, нужна она или не нужна, может только зал Верховной Рады", — отметил он.

Разумков также напомнил, что изменения в регламент парламента, о необходимости которых он заявлял в 2019 году, в последние два года все же вносились, и это касалось, в частности, дисциплины посещения депутатами заседаний законодательного органа.

"Мы вносили изменения. Например, мы сделали так, что депутаты ходят на работу. Мы можем посмотреть, что было в прошлом созыве, и посчитать, сколько денег в госбюджет мы сэкономили. Например, за прошлый год сумма сэкономленных средств составила более 64 млн грн. Это на зарплатах и ​​депутатских выплатах", — отметил он.

По мнению спикера Рады, ее регламент ныне "более-менее работает", однако проблема "правочного спама" по-прежнему остается.

Напомним, что Разумков в этом интервью также объяснил причину разногласий с большинством в Совете нацбезопасности и обороны и рассказал, каким видит орган по определению олигархов вместо самого СНБО, как предложил президент Владимир Зеленский.