Израильский суд рассмотрит без задержек иск ПриватБанка к Коломойскому о выводе $600 млн

Окружной суд Тель-Авива отказал в полном объеме в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank об отклонении или приостановлении рассмотрения иска ПриватБанка к нему.

Как сообщает пресс-служба украинского госбанка, такое решение суд принял 7 декабря, обязав также IDB возместить судебные расходы.

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ПриватБанк поясняет, что 18 декабря 2019 года подал иск против своих бывших собственников и других ответчиков в указанный израильский суд касательно схемы присвоения средств в размере не менее 600 млн долларов, которые были выведены из ПриватБанка в 2007-2011 годах и размещены на счете в IDB. Последний, соответственно, выступает соответчиком по иску.

Украинское финучреждение отмечает, что IDB не совершал никаких действий по отказу или блокированию таких операций, "несмотря на множество очевидных критических показателей, свидетельствующих о мошеннических действиях и отмывании средств".

Госбанк в итоге доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, признав важность рассмотрения иска без задержки для ожидания решений по другим искам в Англии и США касательно убытков, понесенных ПриватБанком через другие схемы, — чего требовал соответчик в лице IDB.

Теперь израильский банк обязан подать возражения против иска ПриватБанка, чего до сих пор пытался избежать, и дать объяснения относительно событий и обстоятельств, приведших к выводу 600 млн долларов.

Напомним, до национализации в конце 2016 года ПриватБанк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Позже финучреждение инициировало ряд судебных процессов в разных странах с целью возмещения ущерба, причиненного, как заявляется, его экс-владельцами в результате широкомасштабных мошеннических схем, проводившихся на протяжении многих лет до национализации банка.

Так, в ноябре Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск ПриватБанка к компании Коломойского "Агротерминал", отсудив 1 млрд грн.

Отметим также, что ПриватБанк пожаловался в Высший совет правосудия на судью Печерского райсуда Киева Сергея Вовка, обязавшего возвратить братьям Суркисам 350 млн долларов, которые лежали на депозите в этом банке во время его национализации.