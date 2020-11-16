ПриватБанк выиграл суд против Коломойского, отсудив у его компании 1 млрд грн

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск государственного ПриватБанка к компании "Агротерминал" олигарха Игоря Коломойского и решил взыскать с нее как поручителя компании "Бориваж" 1 млрд грн задолженности.

Об этом говорится в решении этого суда от 30 октября, сообщает Finbalance.

Согласно судебным материалам, из-за нарушения должником своих обязательств ПриватБанк разорвал кредитный договор. В свою очередь компания "Агротерминал" отмечала, что предельный срок возврата займа, который был установлен кредитным соглашением, — 3 ноября 2026 года.

Суд решил, что ПриватБанк правомерно воспользовался правом на направление сообщения о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным государственного реестра, основатель "Агротерминала" — компания "Бориваж", бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через "Амертана Холдингс ЛТД"), Эммануэль Флорентина Христиана (через "Энстревио Инвестментс Лимитед"), Арести Сеодоро (через "Окталенса Холдингс ЛТД").

Указано, что "Бориваж" и Скотник также являются учредителями "Агротерминал Логистик", которое было поручителем ПриватБанка по рефинансированию, привлеченному банком у НБУ еще до национализации.

Известно, что предметом ипотеки был зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области (в акватории порта "Южный", общая мощность перевалки — 2 млн тонн зерновых в год). Его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.

Напомним, в сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева арестовал зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, принадлежащий компании "Агротерминал Логистик".

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры в рамках уголовного производства в отношении 19 млрд грн рефинансирования НБУ для ПриватБанка.

По данным следствия, имущество могли приобрести в результате совершения уголовного преступления.

Конечным бенефициаром "Агротерминал Логистик" является Игорь Коломойский.

Как известно, 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в государственную собственность.

Ранее государственный ПриватБанк подал в полицию заявление с требованиями расследовать угрозы личной расправы, поступившие в адрес топ-менеджера банка.