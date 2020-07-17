К сентябрю в Украине вдвое увеличат число тестирований на COVID-19 — Минздрав

Министерство здравоохранения Украины наращивает количество тестирований на коронавирус.

В сутки делают почти 14 тысяч тестов, а к сентябрю их количество должно быть увеличено в 2 раза, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".

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Он напомнил, что в конце марта, когда карантин в стране продолжался уже несколько недель, делалось 200-250 тестов в день.

"Сегодня мы делаем почти 14 тысяч. Было 3 лаборатории, сейчас — 86. И мы не останавливаемся. Себе и сотрудникам я ставлю KPI, чтобы к началу сентября мы имели в 2 раза больше мощности, чем те, которые сейчас", — заявил Степанов.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава, за минувшие сутки исследовали 13 тысяч 108 тестов методом ПЦР. Всего с начала эпидемии провели 854 тысячи ПЦР-тестов и 420,3 тысячи ИФА-тестов.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 16 июля, обнаружили 809 новых случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Также известно, что 838 человек выздоровели за сутки, а 11 — умерли от осложнений.