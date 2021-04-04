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Банки 30 минут назад

Кабмин назначил Розу Тапанову членом наблюдательного совета Ощадбанка

Правительство заполнило вакансию в набсовете госбанка

Роза Тапанова. Фото: facebook.com/roza.tapanova Роза Тапанова. Фото: facebook.com/roza.tapanova
Роза Тапанова. Фото: facebook.com/roza.tapanova

Кабинет министров после увольнения Тараса Кириченко назначил Розу Тапанову членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка.

Об этом сообщает правительственный портал.

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В частности, новое назначение Кабмин утвердил 2 апреля распоряжением №269-р.

"Назначить членом наблюдательного совета акционерного общества "Государственный ощадный банк Украины" Тапанову Розу Асхатовну как представителя государства от Кабинета Министров Украины", — говорится в сообщении.

По данным "Опендатабот", Роза Тапанова:

- руководитель Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр";

- руководитель и владелец 75% адвокатского объединения "Международная юридическая компания", ликвидированного в 2020 году;

- бывший основатель ООО "Юго-западная строительная группа" (11 февраля 2021 года вышла из учредителей);

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- бывший основатель ООО "Проф-М" (11 февраля 2021 года вышла из основателей, а 15 февраля сложила полномочия руководителя);

- основатель ликвидированной компании ООО "Консул".

Ранее Кабмин своим распоряжением №268-р от 1 апреля прекратил полномочия члена наблюдательного совета Ощадбанка Тараса Кириченко.

4 декабря 2019 года решением КМУ Кириченко был назначен членом набсовета Ощадбанка как представителя государства от Кабмина.

Известно, что с 2013 по 2019 год Кириченко занимал должность председателя правления Правэкс Банка.

Как сообщалось, Наблюдательный совет государственного Ощадбанка уволил Антона Тютюна с должности заместителя главы правления финучреждения в связи с окончанием срока трудового контракта.

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