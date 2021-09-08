Кабмин отдал сферу туризма в ведение Мининфраструктуры

Кабинет министров возложил функции формирования и реализации государственной политики в сфере туризма и курортов (кроме государственного надзора) на Министерство инфраструктуры.

Как передает "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 сентября.

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В пояснительной записке к проекту постановления отмечалось, что он разработан с целью обеспечения комплексного развития инфраструктуры, в частности туристической.

Согласно сопроводительным документам, Государственное агентство развития туризма вместо Министерства культуры и информационной политики теперь будет координироваться Мининфраструктуры.

Отметим также, что Госагентство туризма собирается присваивать украинским гостиницам, вакцинировавшим сотрудников против Covid-19, "знак безопасности".

Delo.ua, однако, подробно писало, почему эта затея является устаревшей минимум на год и как к этому относятся сами отельеры.