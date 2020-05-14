Кабмин планирует четыре этапа выхода из карантина — Минздрав

Кабинет министров Украины планирует утвердить четыре этапа выхода из карантина, их будут вводить не синхронно по всей стране, а в зависимости от ситуации в регионах.

Об этом сегодня, 14 мая, на брифинге заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Министерство здравоохранения разработало поэтапные смягчения карантинных мероприятий. Они очень четкие, и я думаю, что будут приняты на ближайшем заседании правительства. У нас есть четыре этапа выхода из карантина. Каждому из этих этапов соответствуют определенные критерии и под каждый этап есть соответствующие смягчения", — сообщил Степанов.

По его словам, критерием для введения будет определенный показатель — количество случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения, то есть так называемый показатель инцидентности.

"Загруженность кроватей (больными с) COVID-19 должно быть не более 50%. Количество тестирований — ПЦР-тестирование плюс IFA-тестирование, которое мы сейчас добавляем, — 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15-ти. Количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7-ми дням — или R-показатель — должно быть на уровне 0,9-1,0. Эти все этапы будут вводиться по формуле так называемого адаптивного карантина. Эти показатели разнятся по областям, поэтому мы считаем, что это будет очень правильная тактика: в зависимости от области будем смягчать карантин", — рассказал министр.

Степанов добавил, что утверждение этих этапов будет на национальном уровне, а уже смягчение будет происходить, в том числе, на уровне конкретной области.

Напомним, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине зарегистрировано 16 тысяч 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тысячи 143 пациента выздоровели.

Ранее правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять карантинные ограничения начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях: если в течение 10 дней процент выявленных случаев не будет меняться или будет оставаться в пределах 5%, а также если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину.