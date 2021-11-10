Кабмин предлагает штрафовать за запуск китайских фонариков на пять тысяч гривен

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о штрафах за запуск в воздух любых устройств, подъем которых на высоту производится посредством открытого огня.

Исключения составят только воздушные судна, а наказание за это правонарушение предусмотрено в виде штрафа от 1530 грн до 4590 грн для физлиц и от 4590 грн до 15,3 тысячи грн для должностных лиц.

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В частности, правительство предлагает дополнить Кодекс Украины об административных наказаниях статьей 77-2. В ней говорится, что за запуск в воздух любых устройств, подъем которых на высоту осуществляется с помощью открытого огня (кроме воздушных судов), около лесов, лугов, пастбищ, торфяников, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, а также объектов и территорий естественно-заповедного фонда, в пределах населенных пунктов и возле объектов повышенной опасности грозит штраф.

При этом за действия того же характера, которые привели к возникновению пожара (если правонарушение не подпадает под деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Украины), штраф увеличится: для граждан он будет колебаться в пределах от 4590 до 15300 грн, а для должностных лиц — от 10710 грн до 30,6 тысячи грн.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить на законодательном уровне надлежащую защиту экосистем лесов, лугов, пастбищ, торфяников и других объектов повышенной опасности", — отмечается в пояснительной записке документа.

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Также инициатива предполагает, что у работников ведомственной, местной пожарной охраны, членов добровольной пожарной охраны и уполномоченных должностных лиц сельских, поселковых, городских советов появится возможность составлять административные протоколы за сжигание сухой растительности.

Адвокат Иван Либерман отмечает, что под определением "устройств, подъем которых на высоту производится посредством открытого огня" имеются в виду шарики, которые поднимаются на высоту за счет горелки в основании — традиционно такие устройства называются "небесными" или "китайскими фонариками".

"Действительно этот вопрос в Украине не урегулирован. Хотя в некоторых развитых странах мира за это грозит очень серьезная ответственность. Вплоть до уголовной ответственности, если из-за этого произошел пожар. Вопрос в другом — очень непросто доказать факт, что именно этот конкретный человек отправил вот это устройство. Но вопрос этот актуален давно. Например, у нас вертолеты летают на достаточно низкой высоте, а эти шарики с огнем вообще даже пересекают их высоту", — отмечает он.

Запуск "небесных" фонариков, например, в Бразилии действительно считается экологическим преступлением и карается тюремным заключением на срок до 3 лет. В большинстве регионов Германии также их запуск запрещен и карается штрафом до 5 тысяч евро. Также они под запретом в Аргентине, Чили, Колумбии, Испании, Австралии, Австрии и нескольких штатах США. Однако юрист, эксперт по административному праву Юрий Прохода отмечает, что закрепленное в законопроекте определение можно применять ко множеству устройств, и в этом главная проблема.

"Тут знаете, по аналогии когда-то была история с СБУ, когда они отрабатывали тех, кто в маркетплейсах заказывает какие-то брелки. И когда они пытались выяснить, подпадают ли эти вещи под понятие средств негласного получения информации, то сами не могли ответить. Доходило до того, что они изымали у человека устройство, передавали на экспертизу, и только экспертиза говорила, что это. То есть человек, когда заказывает, даже не знает — относится устройство к этой категории или нет. Вот мне эту ситуацию напоминает это определение про устройства, которые летают. Нужно четкое определение, но, как я понимаю, его в данный момент нет", — добавляет юрист.

Отметим, что это не самостоятельная инициатива Кабинета министров — в марте 2021 года президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации". Среди пунктов этого документа была и задача для правительства внести в трехмесячный срок для повторного рассмотрения Верховной Рады Украины проект закона о запрете запуска в воздух любых устройств, подъем которых на высоту производится посредством открытого огня.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины поддержал инициативу Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины относительно увеличения размеров штрафов за незаконный вылов рыбы.

"Массовое браконьерство водных биоресурсов несет огромную угрозу национальной экологической безопасности Украины, а сдерживающие рычаги до сих пор не действовали, как положено. Браконьеру проще заплатить штраф, потому что он составлял 0,000001% от его заработка. В некоторые годы браконьеры могли в год добыть столько же рыбы, сколько все рыболовецкие промышленные предприятия Украины вместе", — заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

За незаконный вылов раков надо будет заплатить в 130 раз больше, карася серебристого — в 93 раза, окуня — в 186 раз. Пересмотрен размер такс за незаконный вылов целого ряда видов рыб и других водных биоресурсов: карася серебристого — в 93 раза (с 17 до 1 581 грн); окуня — в 186 раз (с 17 до 3 162 грн); красноперки — в 23 раза (с 68 до 1 564 грн); линя — в 13,4 раза (с 119 до 1 598 грн); леща — в 9,7 раза (с 170 до 1 649 грн); густеры — в 46 раз (с 34 до 1 564 грн); щуки — в 10,2 раза (с 340 до 3 468 грн); судака — в 7 раз (с 510 до 3 587 грн); сома — в 12 раз (с 425 до 5 117 грн); раков — в 130 раз (с 25,5 до 3 332 грн).