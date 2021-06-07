Кабмин разрешил въезд вакцинированным иностранцам и ночную работу клубов и ресторанов

Кабинет министров смягчил карантинные ограничения в Украине, разрешив, в частности, работу ночных клубов и сняв временные ограничения на работу заведений общественного питания. Об этом говорится в постановлении правительства №583 от 2 июня, которым были внесены соответствующие изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года.

Согласно ему, пересмотрены критерии "зеленого" уровня эпидемической опасности, который дает возможность пересмотреть карантинные ограничения в сторону смягчения на всей территории Украины. Теперь таким критерием является выявление за последние 14 дней меньше 75 новых случаев Covid-19 на 100 тысяч человек населения, а не заболеваемость ниже 50% эпидпорога в минимум 13 регионах, как ранее.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В свою очередь, максимальный коэффициент выявления Covid-19 в тестах снижен в этих критериях с 5% до 4%. При этом тестов за последнюю неделю должно быть сделано не менее 300 на 100 тысяч населения. Кроме того, добавлено условие отсутствия в Украине "красных" регионов.

В свою очередь, иностранцам разрешили въезжать в Украину не только с негативным ПЦР-тестом на коронавирус, но и с таким результатом экспресс-теста либо же с англоязычным документом о вакцинации от Covid-19 препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. При этом все лица, включая украинцев, с негативными экспресс-тестами или документами о вакцинации смогут не проходить самоизоляцию после въезда в Украину.

Также Кабмин разрешил массовые мероприятия при наполненности залов не более чем на две трети (вместо прежних 50%). В частности, в кинотеатрах и театрах теперь можно размещать людей в два заполненных ряда с одним последующим рядом пустым.

Кроме того, убрана ответственность организаторов мероприятий за нанесение разметки для соблюдения между лицами физической дистанции не менее 1,5 метра при проведении мероприятия с размещением стоячих людей.

В случае если у всех участников мероприятия и организаторов есть негативный результат теста на коронавирус, проведенного не более чем за 72 часа до того, или документы о полном курсе вакцинации от Covid-19, никаких ограничений не будет вообще.

Полностью отменены запреты на работу дискотек и ночных клубов, гостиниц и санаториев, а также заведений общественного питания (в том числе ночью). Минимальное расстояние между столиками вместо 2 метров установлено в 1,5 метра.

Также разрешено посещение тюрем и СИЗО представителями благотворительных и общественных организаций, оказывающих услуги в рамках проекта "Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине" и проекта "Ради жизни: качественные интегрированные услуги по ВИЧ, туберкулезу и вирусному гепатиту с для людей в конфликте с законом", но не более одного раза в неделю.

Напомним также, что накануне Госпогранслужба заявила, что будет пропускать без последующей самоизоляции жителей ОРДЛО при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором.