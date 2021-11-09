Кабмин решил взять кредит у агрокомпании из США

Правительство Украины привлечет до 250 миллионов евро кредитных средств — их предоставит американская агрокомпания Cargill. Об этом сообщается в постановлении № 1159 от 8 ноября.

Кабинет министров издал документ, в котором говорится о привлечении кредитов у Cargill Financial Services International на общую сумму не более 250 млн евро.

"Осуществить государственные внешние заимствования в 2021 г. путем привлечения кредитов от Cargill Financial Services International, Inc." — сказано в постановлении.

Проценты будут зависеть от срока погашения: если оно произойдет через три года после получения кредитных средств, то ставка составит 5,15%, а через пять лет — 5,85%.

Напомним, Украина уже привлекала кредиты от американской аграрной компании-гиганта Cargill, и тоже на 250 млн евро.

Ранее продовольственная корпорация Cargill приняла участие в создании одного из крупнейших зерновых терминалов в Украине на Черном море — Neptune. Он уже демонстрирует рекордную скорость обработки грузов.