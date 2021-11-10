Кабмин утвердил список опасных пород собак: их владельцы должны будут купить страховку

Сегодня, 10 ноября, Кабинет министров на заседании утвердил список потенциально опасных собак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Владельцы указанных пород собак обязаны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам", — написал нардеп.

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Список опасных пород собак:

Аиди (овчарка атласская);

Айну (собака айнская, хоккайдо);

Акбаш;

Акита-ину;

Акита американская;

Бандог американский;

Бергамаско (овчарка бергамская);

Брохольмер датский;

Бувье арденский;

Бувье, фланерский;

Бульдог алапасский чистокровный (отто);

Бульдог американский;

Бульдог мальорский (ка-де-бо, перо де пресо мальоркин);

Бульмастиф;

Бультерьер английский;

Бультерьер английский стаффордширский;

Бурбуль южноамериканский;

Волкодав ирландский;

Гампр;

Доберман;

Дог аргентинский (аргентинский мастиф);

Дог канарский;

Кангал;

Кане-корсо;

Као де кастро лаборейро;

Као де сера де астрела (португальская пастушья собака);

Марема (овчарка маремо-абрютская);

Мастиф английский;

Мастиф бельгийский;

Мастиф пиренейский;

Мастиф тибетский;

Московская сторожевая;

Овчар картский (овчарка картская);

Овчарка голландская;

Овчарка греческая;

Овчарка эштрельская (португальская горная);

Овчарка кавказская (волкодав кавказский);

Овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский);

Овчарка восточноевропейская;

Овчарка французская (Босерон);

Перо де преса канарио (собака канарская);

Пит-бультерьер американский;

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Рафейру дуалинтежу (собака португальская сторожевая);

Риджбек родезийский;

Риджбек тайский;

Ротвейлер;

Собака волчья итальянская;

Собака волчья саарлосская (вольфхаунд);

Собака волчья чешская;

Терьер американский стаффордширский;

Тоза-ину (собака японская бойцовская);

Метисы всех указанных пород.

Ранее сообщалось, что 9 ноября в Украине вступил в силу зоозащитный закон №2351, который меняет нормы обращения с животными.

Теперь жестокостью считается не только нарушение правил содержания животных, а и несоблюдение правил их перевозки.