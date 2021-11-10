Общество 1 час назад

Кабмин утвердил список опасных пород собак: их владельцы должны будут купить страховку

Владельцы опасных пород собак должны заключить договор страхования на случай причинения вреда третьим лицам

Если вас покусает бультерьер - страховая будет платить Если вас покусает бультерьер - страховая будет платить
Если вас покусает бультерьер - страховая будет платить

Сегодня, 10 ноября, Кабинет министров на заседании утвердил список потенциально опасных собак. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Владельцы указанных пород собак обязаны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам", — написал нардеп.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Список опасных пород собак:

Аиди (овчарка атласская);

Айну (собака айнская, хоккайдо);

Акбаш;

Акита-ину;

Акита американская;

Бандог американский;

Бергамаско (овчарка бергамская);

Читайте также:
Вступил в силу зоозащитный закон: в Украине запретили зоопарки и ввели систему штрафов

Брохольмер датский;

Бувье арденский;

Бувье, фланерский;

Бульдог алапасский чистокровный (отто);

Бульдог американский;

Бульдог мальорский (ка-де-бо, перо де пресо мальоркин);

Бульмастиф;

Бультерьер английский;

Бультерьер английский стаффордширский;

Бурбуль южноамериканский;

Волкодав ирландский;

Гампр;

Доберман;

Дог аргентинский (аргентинский мастиф);

Дог канарский;

Читайте также:
Проект о стерилизации животных "Останови холостяка" обыграл в ролике популярное телешоу

Кангал;

Кане-корсо;

Као де кастро лаборейро;

Као де сера де астрела (португальская пастушья собака);

Марема (овчарка маремо-абрютская);

Мастиф английский;

Мастиф бельгийский;

Мастиф пиренейский;

Мастиф тибетский;

Московская сторожевая;

Овчар картский (овчарка картская);

Овчарка голландская;

Овчарка греческая;

Овчарка эштрельская (португальская горная);

Овчарка кавказская (волкодав кавказский);

Овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский);

Овчарка восточноевропейская;

Овчарка французская (Босерон);

Перо де преса канарио (собака канарская);

Пит-бультерьер американский;

Читайте также:
Киев потратит на строительство приюта для животных более 157 млн грн

Рафейру дуалинтежу (собака португальская сторожевая);

Риджбек родезийский;

Риджбек тайский;

Ротвейлер;

Собака волчья итальянская;

Собака волчья саарлосская (вольфхаунд);

Собака волчья чешская;

Терьер американский стаффордширский;

Тоза-ину (собака японская бойцовская);

Метисы всех указанных пород.

Ранее сообщалось, что 9 ноября в Украине вступил в силу зоозащитный закон №2351, который меняет нормы обращения с животными.

Теперь жестокостью считается не только нарушение правил содержания животных, а и несоблюдение правил их перевозки.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В "Дії" появится первый документ для иностранцев
В "Дії" появится первый документ для иностранцев
Кабмин предлагает штрафовать за запуск китайских фонариков на пять тысяч гривен
Кабмин предлагает штрафовать за запуск китайских фонариков на пять тысяч гривен
Кабмин после обысков у Олейникова отменил его победу в конкурсе на главу Налоговой
Кабмин после обысков у Олейникова отменил его победу в конкурсе на главу Налоговой
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Нардеп Скороход осталась без криптовалюты на 94 млн грн: открыто уголовное производство

  3. С 9 декабря непривитых украинцев отстранят от работы: кого коснется

  4. Рынок земли в Украине: где участки дороже всего

  5. Меморандум с МВФ предполагает отказ Украины от льготных тарифов на газ для населения

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...