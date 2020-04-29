Из-за вспышки коронавируса город Каховка закрывают на карантин

В Херсонской области закрывают город Каховка на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского областного управления полиции.

Указано, что 28 апреля региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии Каховки на карантин. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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"Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", — говорится в сообщении.

Таким образом, начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город Каховка будет закрыт на въезд-выезд. При этом въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка и автотранспорту специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

"В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по улице Мелитопольская, 1а, а также ограничено движение и перекрытие дороги бетонными блоками", — доложили местные власти.

Тем временем, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай просит премьер-министра Дениса Шмыгаля смягчить режим карантина в области.

Напомним, 24 апреля Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 среды, 29 апреля, в Украине было 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, а 1103 пациента выздоровели.