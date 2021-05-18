Карантин в Украине: Донецкую область отнесли к "оранжевой" зоне, а Черкасскую — к "желтой"

Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "оранжевую" зону карантина по коронавирусу.
При этом Черкасская область перешла в "желтую" зону, свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.
В свою очередь в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования — 19,6% при норме 20%.
В Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные — в "желтой".
В то же время 6 регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.
Причем в Винницкой области также "зеленой" зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.
Напомним, в Украине за прошлые сутки, 17 мая, выявили 4095 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Донецкой и Ровенской областях.