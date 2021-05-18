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Карантин в Украине: Донецкую область отнесли к "оранжевой" зоне, а Черкасскую — к "желтой"

В Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные — в "желтой"

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

Министерство здравоохранения перевело Донецкую область в "оранжевую" зону карантина по коронавирусу.

При этом Черкасская область перешла в "желтую" зону, свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

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Так, в Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога — 101,5% при норме 100%.

В свою очередь в Черкасской области пришел в норму коэффициент выявления случаев инфицирования — 19,6% при норме 20%.

В Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные — в "желтой".

В то же время 6 регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидпорога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.

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Причем в Винницкой области также "зеленой" зоне соответствует коэффициент выявления инфицирования.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

Напомним, в Украине за прошлые сутки, 17 мая, выявили 4095 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений в Донецкой и Ровенской областях.

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