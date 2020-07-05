Карантин: в Украине в тестовом режиме откроют один детский лагерь

В Херсонской области откроют детский лагерь в тестовом режиме.

Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Министерстве здравоохранения, сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, министерство прописало специальные нормы для работы детских лагерей в условиях пандемии коронавируса.

"Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", — заявил Ляшко.

При этом работа других детских лагерей запрещена до 31 июля, то есть до завершения действия адаптивного карантина.

"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", — пояснил санврач.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству провести аудит летних детских лагерей в Украине.

Напомним, в Тернополе на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли детский сад. Коронавирусную инфекцию обнаружили у 5 воспитанников заведения.

Как сообщалось, в Украине за прошлые сутки подтвердили 823 новых случая COVID-19.