Карантин в Украине: детские оздоровительные лагеря пока не откроют

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем внеочередном заседании 15 июня под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей ранее 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

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Докладывая о состоянии ситуации с детскими оздоровительными лагерями, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей, большинство из которых являются представителями льготных категорий населения, клиническая ситуация по COVID-19 остается достаточно напряженной.

"В том числе мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в 2018-2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работают с COVID-19", — пояснил он.

Также, по его словам, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, которая может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины.

К тому же в детских лагерях проверки установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушения санитарно-гигиенических норм.

"В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина", — сказал Степанов.

При этом он добавил, что 22 июня станет дополнительной датой, когда можно будет принимать решение о возможном открытии детских лагерей.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что 75% тех детей, которые должны быть оздоровлены в этом году, это дети из малообеспеченных семей, нуждающихся в социальной поддержке.

"Поэтому давайте будем думать прежде всего об их здоровье. Минсоцполитики считает, что оздоровительная кампания должна быть только тогда, когда улучшится эпидемиологическая ситуация в стране", — подчеркнула министр.

Ранее Сервисный центр МВД №8047, расположенный в Киеве на улице Большая Кольцевая, закрыли из-за обнаружения заболевания COVID-19 среди сотрудников.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 16 июня, в Украине 32 тысячи 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 тысяч 528 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 666 новых случаев коронавируса, 275 человек выздоровели, 11 — умерли.